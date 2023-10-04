Штраф за космический мусор: впервые в истории компанию оштрафовали на нерабочий спутник

Главное: США наложили первый в истории планеты Земля штраф за космический мусор на орбите.

Детали: Компанию спутникового телевидения Dish Network оштрафовали на 150 000 долларов - за неспособность избавиться от одного из своих старых нерабочих спутников.

Как пишет CNN, это первый раз, когда федеральные регулирующие органы наложили такое взыскание.

"Это первый шаг в борьбе с космическим мусором со стороны Комиссии по связи, которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики", — говорится в пресс-релизе ведомства.