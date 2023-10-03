Украинский танкист обратился на российский «Уралвагонзавод» за «техподдержкой»

Главное: Танкист ВСУ позвонил на «Уралвагонзавод» по поводу поломки трофейного Т-72Б3, и ему помогли.
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