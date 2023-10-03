Украинский танкист обратился на российский «Уралвагонзавод» за «техподдержкой»

Главное: Танкист ВСУ позвонил на «Уралвагонзавод» по поводу поломки трофейного Т-72Б3, и ему помогли.

Детали: Украинский танкист, эксплуатирующий захваченный российский танк Т-72Б3, столкнулся с техническими проблемами, не знакомыми украинским специалистам: утечками масла, неработающими компрессорами, неисправным электрическим механизмом поворота башни. Военный решил рискнуть и поступить нестандартно.

Он обратился за «технической поддержкой» к производителю машины — на Уралвагонзавод. К удивлению, на горячей линии бойца связали с одним из конструкторов, который помог решить проблемы — инженеры посчитали, что неисправности могли быть связаны с производственным процессом.

После консультации танкист со смехом признался конструкторам: рассказал о том, что он украинский солдат, а танк был захвачен в бою под Изюмом в прошлом году. «Обмен мнениями» закончился на лёгкой ноте.