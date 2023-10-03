Фредерик Морфилд: чиновник Пентагона устраивал нелегальные собачьи бои

Главное: Чиновник Минобороны США Фредерик Морфилд организовывал собачьи бои и убивал животных.

Детали: Высокопоставленный чиновник Пентагона Фредерик Морфилд-младший более 20 лет организовывал собачьи бои и казнил собак, которые не умирали во время этих схваток, пишет The Washington Post со ссылкой на протокол суда.

По данным следствия, замглавы отдела информации Минобороны США Фредерик Морфилд-младший «регулярно тренировал собак для боёв, делал ставки на исходы в тысячи долларов и казнил собак, которые не умирали во время схваток».

У Фредерика Морфилда и его друга-соорганизатора во время обысков дома нашли металлические цепи, утяжелённые ошейники, аппарат для принудительного осеменения собак, пятна крови, а также десяток питбулей, которых, предположительно, готовили к поединкам.

В Пентагоне подтвердили, что Морфилда больше нет на рабочем месте, но не уточнили, уволен он или временно отстранён.

Фредерика Морфилда арестовали, но освободили после предъявления обвинений.