В Кремле возбудились из-за ратификации Арменией Римского устава

Главное: Дмитрий Песков назвал ратификацию Арменией Римского устава «некорректным шагом» с точки зрения двусторонних отношений. Он добавил, что российской стороне не хотелось бы, чтобы когда-нибудь президенту РФ Владимиру Путину «пришлось бы отказываться от визитов в Армению».

Детали: Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны есть вопросы. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 3 октября, комментируя решение Еревана ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда (МУС).

«Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», — заявил он.

В частности, Песков назвал ратификацию Арменией Римского устава некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что, с точки зрения двусторонних отношений, присоединение Армении к Римскому уставу Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение», — сказал спикер Кремля.

Он добавил, что российской стороне не хотелось бы, чтобы когда-нибудь президенту РФ Владимиру Путину «пришлось бы отказываться от визитов в Армению».

В тему: Парламент Армении ратифицировал Римский устав.