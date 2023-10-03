В Минобороны увеличили перечень военнослужащих, получающих доплаты

Главное: Минобороны обновило доплаты военным. Выплаты бойцам ВСУ, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 тысяч гривен.

Детали: Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. В ближайшее время деньги поступят на их счета, сообщило военное ведомство во вторник, 3 октября.

«Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам», — говорится в сообщении.

В частности, устанавливается вознаграждение:

— 100 тысяч гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

— 100 тысяч гривен — военнослужащие, которые осуществляют разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

— 50 тысяч гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

— 30 тысяч гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеющие возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 тысяч до 30 тысяч гривен. Начисляется с 1 июня.

Срочники будут получать по 6 тысяч гривен, а курсанты — 2350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

При этом выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 тысяч гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

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