Вспышка гепатита А зафиксирована на Днепропетровщине

Главное: На Днепропетровщине зафиксирована вспышка гепатита А. В Каменском районе заболела семья. Родителей уже выписали из больницы, а ребенок остается под наблюдением медиков.

Детали: В одном из сел Каменского района Днепропетровской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. Об этом 3 октября сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что заболела семья. Родителей уже выписали из больницы, а ребенок остается под наблюдением медиков.

По данным областного Центра контроля и профилактики болезней, заражение, вероятно, произошло контактно-бытовым путем и из-за нарушения правил личной гигиены.

«Проводится эпидрасследование очага вспышки: вирусологические, бактериологические и санитарно-химические исследования питьевой воды. Других случаев заражение среди населения не зафиксировано», — подчеркнули в Минздраве.

Гепатит А — это вирусное заболевание, поражающее печень, может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус гепатита А передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды из-за несоблюдения личной гигиены, а также в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Инкубационный период обычно длится 14-28 дней. Среди наиболее распространенных симптомов: слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха.

Для профилактики инфицирования существуют безопасные и эффективные вакцины, разрешенные к использованию детям от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в шесть месяцев.

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