Россия объявила в розыск еще и Арестовича

Главное: Бывший внештатный советник Офиса президента появился в базе разыскиваемых лиц РФ. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Детали: МВД России объявило в розыск бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Статья, по которой разыскивают Арестовича, неизвестна, указано лишь, что разыскивают по уголовной статье.

Известно, что в 2022 году «уголовные дела» на Арестовича возбуждали «генпрокуратура ДНР» и генпрокуратура Беларуси «за призывы к экстремизму».

В тему: В РФ решили объявить в розыск Буданова и других военачальников за «атаки беспилотниками».