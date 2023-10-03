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Новости > Россия объявила в розыск еще и Арестовича

Россия объявила в розыск еще и Арестовича

Агата Кловская
03.10.23 14:59
138
Россия объявила в розыск еще и Арестовича

Главное: Бывший внештатный советник Офиса президента появился в базе разыскиваемых лиц РФ. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Детали: МВД России объявило в розыск бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Статья, по которой разыскивают Арестовича, неизвестна, указано лишь, что разыскивают по уголовной статье.

Известно, что в 2022 году «уголовные дела» на Арестовича возбуждали «генпрокуратура ДНР» и генпрокуратура Беларуси «за призывы к экстремизму».

В тему: В РФ решили объявить в розыск Буданова и других военачальников за «атаки беспилотниками».

Тэги: розыск, Россия, Алексей Арестович

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