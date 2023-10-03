МИД Чехии говорит, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться весьма скоро

Главное: Скоро начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Осенью или в начале 2024-го года.

Детали: Совсем скоро должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как известно, накануне, в понедельник в Киеве прошло заседание совета МИД стран ЕС.

Дипломат сказал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024-го года.

По его словам, встреча в Киеве носила не просто символический характер, на ней обсуждались практические решения.

Представитель правительства Чехии информировал: «Было четко сказано, что если Украина будет в ЕС, то это будет четкой гарантией безопасности, потому что ЕС – это еще и мирный проект. Однако остается в силе, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это долгий путь».

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