Американский сенатор резко высказался по поводу коррупции в Украине

Главное: Американский сенатор Рэнд Пол резко высказался по поводу Украины. Республиканец затронул тему коррупции.

Детали: Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол сделал резкое заявление по поводу Украины, затронув тему коррупции в нашей стране. Он опубликовал пост в социальной сети Х.

Политик написал: «Миллионы американцев каждый день пытаются свести концы с концами. Справедливо ли направлять наши кровно заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству? Моя присяга требует, чтобы я ставил на первое место американский народ, а не украинскую олигархию».

В тему: Украинцев заверили, что США продолжат оказывать финансовую помощь нашей стране.