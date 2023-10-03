Стало известно, сколько озимых культур уже засеяно в Украине

Главное: В Украине уже засеяли почти три миллиона гектаров озимых культур. Ситуация на начало октября.

Детали: На начало октября в Украине уже засеяли 2 миллиона 992 тысяч гектаров озимых культур. Такие данные приводит министерство аграрной политики и продовольствия.

Уточняется, что рапсом засеяно 1 миллион 087 тысяч гектаров, зерновыми – 1 миллион 906 тысяч гектаров (в том числе пшеницы – 1 743 тысячи гектаров, ячменя – 109 тысяч гектаров и ржи – 53,6 тысячи гектаров).

Отмечается, что за минувшую неделю было засеяно 764,7 тысяч гектаров озимых зерновых и 49 тысяч гектаров озимого рапса.

Резюмируется, что больше всего озимых зерновых посеяли аграрии Сумской области (87% от прогноза), а во всех регионах завершается сев озимого рапса.

В тему: Стало известно, сколько зерна нужно Украине для собственных нужд.