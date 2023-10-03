Украинцев предупредили, что Россия может нанести удар с территории Беларуси

Главное: Россия все еще может нанести удар с территории Беларуси по Украине. Она держит там немало военной техники.

Детали: Угроза удара России по Украине с территории Беларуси сохраняется. Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Отмечается, что наша страна не ожидала атак с Беларуси в начале полномасштабного вторжения.

Он поведал: «Да, такая вероятность была, но все же Украина надеялась, что этого не произойдет. Впрочем, надежды были напрасными. И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно».

Сообщается, что на территории Беларуси Россия держит зенитные ракетные комплексы, «Искандеры», авиацию.

Однако, как информируется, количество вооружения не такое большое, как это было в начале войны.

Подчеркивается, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая, и составляет более двух тысяч километров с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.

Резюмируется: «Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не делаем, а усиливаем эти направления».

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