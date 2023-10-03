Стало известно, сколько зерна нужно Украине для собственных нужд

Главное: Украине нужно лишь 25% урожая зерно. Остальное – на экспорт.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько зерна нужно Украине для внутренних нужд. Об этом он сказал на заседании правительства.

Он сказал: «На нашей западной границе уже сейчас следует строить мосты, а не возводить стены. Это, прежде всего, касается украинского аграрного экспорта».

Говорится: «Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность».

Информируется, что министерство аграрной политики прогнозирует урожай этого года на уровне более 79 миллионов тонн, что на 10% больше, чем было в 2022-м году.

Глава правительства информировал: «Хороший урожай означает, что Украина сохранит стратегическое значение гаранта глобальной продовольственной безопасности».

Чиновник добавил: «Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран».

Резюмируется, что Кабинет министров рассчитывает на действенность предложенного Украиной механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта.

В тему: В Украине прогнозируется шикарный урожай зерна.