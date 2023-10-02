Минувший сентябрь в Киеве стал рекордно жарким

Главное: Прошлым сентябрем в Киеве было жарко. Рекордный показатель.

Детали: Прошлый сентябрь в Киеве был рекордно жарким. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Информируется, что среднемесячная температура воздуха в минувшем месяце в украинской столице составила 18,8 градусов тепла – это сразу на 3,9 градусов выше климатической нормы.

При этом, говорят эксперты, сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881-го года.

Всего же за этот месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда.

Уточняется, что холоднее всего в городе было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,1 градусов тепла.

Теплее всего было 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 29,1 градуса тепла.

Говорится также, что осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 8 мм, или 14% климатической нормы.

Резюмируется, что прошлый сентябрь стал двенадцатым среди самых сухих с 1891-го года.

В тему: Киев продолжает «штамповать» температурные рекорды.