Украину накроет волна похолодания, а потом снова потеплеет

Главное: Украину ждет похолодание. Однако тепло вернется.

Детали: В Украине резко меняется погода. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже в следующий понедельник, 9 октября, резко похолодает – возможны заморозки ночью в северных, восточных областях и в большинстве центральных областях страны.

В то же время, как поясняется, во вторник, 3 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода из-за антициклона Sonja: прогнозируется плюс 17-23, а ночью 6-11 тепла. В Киеве воздух прогреется до плюс 20.

Далее, 4 октября на западе, севере и центре пройдут дожди. В Киеве на среду прогнозируется небольшой дождь.

Информируется, что 5 октября будет преимущественно сухая погода.

Говорится, что 6-8 октября очередные атмосферные фронты начнут колебаться по Украине (кроме южной части), из-за чего дождей станет больше. Ожидается сильный ветер, температура воздуха упадет до 9-13 тепла.

Впрочем, как сообщается, уже с 10 октября в Украину придет очередная волна очень теплой погоды.

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