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Новости > ЕС не ожидает решения США и увеличивает помощь Украине, — Боррель

ЕС не ожидает решения США и увеличивает помощь Украине, — Боррель

Агата Кловская
02.10.23 09:52
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ЕС не ожидает решения США и увеличивает помощь Украине, — Боррель

Главное: Евросоюз рассматривает разные предложения о выделении на финансирование Украины 50 млрд евро и еще 20 млрд евро на ВСУ.

Детали: В Европейском Союзе не ожидают урегулирования бюджетных вопросов в США относительно помощи Украине, а увеличивают поддержку Киеву. Об этом сообщает вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНИАН.

Он выразил понимание, что широкая общественность людей заинтересована последними решениями Конгресса США по бюджетным вопросам.

«Несколько дней назад состоялось еще одно голосование, когда демократы и часть республиканцев проголосовали за выделение 300 миллионов долларов для Вооруженных сил Украины. Так что мы считаем, что на правильном пути», — сказал Боррель.

В то же время он сказал, что в ЕС были удивлены, что «договоренность в последний момент приобрела такой вид, что мы должны глубоко и тщательно сожалеть». «Мы верим, что это еще не последнее слово. После услышанного от президента Байдена, который призвал это решение пересмотреть, я надеюсь, что это не будет окончательным решением, и Украина и дальше будет иметь поддержку со стороны США», — подчеркнул Боррель.

«С нашей стороны, мы не ожидали, когда это решение будет принято, чтобы увеличить наши предложения для поддержки Украины», — сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС напомнил, что Европейская комиссия недавно объявила предложение странам-членам выделить на финансирование Украины 50 млрд евро.

Также Боррель отметил, что ранее на неформальной встрече Совета ЕС в Толедо он предложил создать внутренний фонд внутри Европейского фонда мира на сумму 20 млрд евро на четырехлетний период.

«Обсуждение продолжается. Все нужно рассмотреть вместе. Но это свидетельствует, что наша поддержка для Украины не только продолжается, но и увеличивается», — подчеркнул Боррель. Высокий представитель ЕС надеется, что страны-члены примут соответствующие решения до конца этого года.

«Посмотрим, что будет происходить в Соединенных Штатах. Но с нашей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку», — заявил Боррель.

В тему: Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины.

Тэги: США, Евросоюз, Украина, финансовая помощь, Жозеп Боррель, война в Украине

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