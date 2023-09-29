Коронавирус с новой силой штурмует Украину

Главное: В Украине растет заболеваемость COVID-19. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что есть основания говорить о начале эпидемического сезона.

Детали: Последние несколько недель Минздрав регистрирует постепенный рост заболеваемости коронавирусной болезнью. В среднем в неделю фиксируется по 2-2,5 тыс. случаев COVID-19. Об этом в эфире программы Укринформ: вечерний стрим сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Несмотря на то, что количество случаев у нас существенно уменьшилось, последние несколько недель мы видим постепенный рост. Это начало эпидемического сезона. Это 2-2,5 тыс. случаев в среднем за неделю мы регистрируем. И мы видим, что у людей пожилого возраст, с тяжелыми заболеваниями, риск умереть выше», — сказал Кузин.

Главный санврач напомнил, что вакцинация против ковыда эффективна против тяжелого течения болезни, но не защищает на 100% от инфицирования. Однако вакцинированный человек переносит болезнь гораздо легче и без риска умереть.

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