Пангея Ультима: земные материки сольются в суперконтинент и это всех нас уничтожит

Главное: Через 250 миллионов лет материки на Земле снова сольются и образуют суперконтинент Пангея Ультима. Из-за этого человечество погибнет.

Детали: «Суперконтинент» Пангея Ультима может сделать Землю непригодной для жизни через 250 миллионов лет: человечество погибнет после того, как материки снова сойдутся. Об этом пишет The Guardian.

«Массовое вымирание будет вызвано в первую очередь тепловым стрессом в результате большей вулканической активности, которая приведет к выбросу в атмосферу в два раза больше углекислого газа, чем нынешние уровни, более древнему солнцу, которое будет излучать больше радиации, а также размерами внутренних пустынь в тропиках.

Ожидается, что суперконтинент Пангея Ультима примет окончательную форму, когда все нынешние континенты сольются вместе в отдаленном будущем. В эпоху суперконтинента мы столкнемся с огромными проблемами, если предположить, что мы преодолеем нынешний самопроизвольный климатический кризис и массовое вымирание других видов», – говорится в публикации.