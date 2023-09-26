В Черниговской области зерно погубило рабочего

Главное: В Черниговской области рабочие упали в шахту загрузки зерна. Один из них погиб.

Детали: В селе Гмирянка (Черниговская область) произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на одном из предприятий двое рабочих упали в шахту загрузки зерна – один из них, увы, погиб.

Инцидент произошел утром вторника, 26 сентября.

Информируется, что спасатели деблокировали пострадавших без признаков жизни. Но работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека.

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