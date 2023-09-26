Данилов рассказал, как планируют использовать ракеты ATACMS

Главное: По словам Алексея Данилова, ракеты ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины. Для ударов по территории РФ они использоваться не будут.

Детали: Украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

«Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов.

Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

В тему: Украине дадут «ограниченные» ракеты ATACMS.