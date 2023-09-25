Корь стремительно расползается по Украине

Главное: В Минздраве трубят тревогу. Украина находится под риском эпидемии кори.

Детали: За восемь месяцев 2023 года корью заболело в четыре раза больше людей, чем за весь 2022 год. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

В текущем году корь врачи обнаружили в 11 областях Украины. Последний случай произошел в Киеве у 13-летнего непривитого ребенка. С ним контактировали 34 ученика одной из гимназий. Дети здоровы, под наблюдением врачей. Весь класс переведен на онлайн обучение.

«Болезнь может длиться четыре недели и дольше, иметь очень тяжелое течение. Среди его осложнений — воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть», — отметили в Минздраве.

Из-за низкой вакцинации Украина находится под риском вспышки кори. Последний раз вспышку зафиксировали в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек, среди которых 25 детей. Вспышки цикличны и повторяются примерно раз в пять лет.

«Украина находится под риском эпидемии кори. Болезнь опасна и распространяется среди не вакцинированных людей всех возрастов, однако дети наиболее уязвимы к нему», — сообщили в министерстве.

Единственной защитой является вакцинация. Для этого нужно сделать две дозы прививки — когда ребенку исполнился год и в возрасте 6 лет. Получить прививку можно у семейного врача или педиатра. Вакцина в Украине бесплатная.

«Если ребенок не получил прививку по графику — нужно как можно быстрее их сделать», — сообщили на странице Минздрава.

В тему: В Украине зарегистрировано несколько случаев кори — опасного и высокозаразного инфекционного заболевания.