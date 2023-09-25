Рейтинг Байдена продолжает сыпаться

Главное: Рейтинг доверия Джо Байдена снижается. Появились данные свежего опроса.

Детали: У президента США Джо Байдена падает рейтинг доверия. Как свидетельствует опрос, проведенный NBC, он достиг очередного антирекорда.

Так, как выяснилось, деятельность главы государства одобряют лишь 41% зарегистрированных избирателей, а и не одобряют сразу 56%.

Уточняется, что деятельность Джо Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%, а 59% избирателей не нравится его экономическая политика.

Информируется, что 59% людей выражают серьезные, а 15% умеренные опасения на счет того, что политик в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы пойти на второй президентский срок.

Стоит добавить, что данный опрос был проведен с 15 по 19 сентября среди тысячи граждан США по телефону. Статистическая погрешность составляет около 3,1%.

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