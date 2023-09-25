На оккупированной территории Донбасса ввели ряд запретов

Главное: На оккупированных территориях Донбасса захватчики приняли военную цензуру. Также там запретили массовые собрания.

Детали: Серия запретов начала действовать на оккупированной Россией части Донбасса. В частности, говорится о военной цензуре и запрете на собрание. Об этом свидетельствует «указ», который подписал главарь ДНР Денис Пушилин.

«Ввести военную цензуру по почтовым отправлениям и сообщениям, передаваемым посредством телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — говорится в «документе».

Кроме того, он вводит запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, походов и пикетирований забастовки других способов остановки или прекращения деятельности организаций и других массовых мероприятий.

Вдобавок введен комендантский час с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00, а так называемым «чиновникам» и «бюджетникам» запретили выезд куда угодно, кроме России, без разрешения.

В тему: В «ДНР» оккупанты объявили о начале «деукраинизации» региона.