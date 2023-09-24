Кандидат в президенты США Рон Десантис - против Украины в НАТО

Главное: Республиканец Рон Десантис выступил против принятия Украины в НАТО.

Детали: Один из кандидатов в президенты США Рон Десантис (Республиканская партия) выступил против принятия Украины в НАТО.

"Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам... Все, что это дало бы, - это добавило бы нам больше обязательств, но если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем взамен?", - цитирует его Bloomberg.

Десантис также отметил, что США не должны не должен давать Украине "чистый чек" (то есть, неограниченное финансирование), если она не использует все рычаги влияния, чтобы закончить конфликт.