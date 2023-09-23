Ольга Кузьменко: умерла мать известного украинского исполнителя Кузьмы

Главное: В возрасте 76 лет умерла Ольга Кузьменко, мать певца Кузьмы Скрябина.

Детали: 23 сентября, в возрасте 76 лет ушла из жизни Ольга Кузьменко, мать известного украинского исполнителя Кузьмы Скрябина. Об этом сообщили на официальной странице группы «Скрябин» в Facebook.

«Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать», — говорится в сообщении.

В 2012 году Андрей Кузьменко написал песню «Мам», посвященную матери. 4 февраля 2015 года певец погиб в результате ДТП.

В честь своего сына Ольга Кузьменко написала три книги: Моя дорогая птица. Мамина книга (2015), Группа «Скрябин» и друзья по сцене (2016), Колыбельная для Андрюша (2018).