ВОЗ рапортует о завершении в Украине вспышки опасной болезни

Главное: ВОЗ объявила о завершении вспышки полиомиелита в Украине. Вспышка ликвидирована, но работа по предотвращению полиомиелита и других заболеваний в Украине продолжается.

Детали: Европейское региональное Бюро ВОЗ объявило вспышку полиомиелита в Украине, обнаруженную в октябре 2021 года, официально завершенной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству между Минздравом, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Ротари Интернешнл и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

«Комплексный подход к реагированию на вспышку, инициированный Минздравом Украины в декабре 2021 года, успешно остановил передачу вируса и предотвратил его распространение в другие страны», — заявили в Минздраве.

По словам руководителя Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, остановка распространения полиовируса в условиях продолжающейся войны является чрезвычайным достижением.

Как отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, вспышка ликвидирована, но работа по предотвращению полиомиелита и другим заболеваниям, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в Украине продолжается.

«Пока полиомиелит остается угрозой во всем мире, Украина будет оставаться уязвимой, поэтому Министерство здравоохранения продолжает усиление эпиднадзора за болезнями, которые можно предотвратить благодаря вакцинации, и работает над расширением охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка», — отметил он.

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