По миру стремительно расползается новый штамм коронавируса «Пирола»

Главное: В ряде стран мира зафиксирован новый вариант коронавируса — ВА.2.86, получивший название «Пирола». Существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Детали: В начале сентября в Европе зафиксировали новый всплеск COVID-19 и Всемирная организация здравоохранения отметила серьезность ситуации.

«Ковид прямо сейчас заражает и повторно заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за COVID», — рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхофе, говорится в сюжете DW.

В то же время и в США еще с начала июля растет количество людей, отправляемых в реанимацию с COVID. Кроме того, возросло и число смертей среди зараженных коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Как сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, основные причины всплеска коронавируса в Европе — сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты у населения. Кроме того, появился новый штамм коронавируса — ВА.2.86, получивший название «Пирола». Речь идет о подштамме «Омикрона», у которого есть более 30 мутаций.

Американский эпидемиолог Денис Нэш рассказал, что пока еще не известны все подробности о штамме «Пирола».

«Но то, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет. Это увеличит вероятность заражения. Кроме того, „Пирола“, вероятно, может вызвать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время», — рассказал Нэш.

По данным международных органов здравоохранения, в этом вирусе зафиксирован высокий уровень мутаций. Предполагается, что могло произойти до 30-ти изминений в белковой структуре вируса. Это может означать, что имеющиеся вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Из-за высокого уровня заразности ВОЗ причислила «Пирола» к категории штаммов, «за которыми наблюдают».

Симптомы штамма «Пирола»:

— повышенная температура тела;

— кашель;

— лихорадка;

— потеря вкуса или обоняния.

Новый штамм COVID-19 может иметь и другие симптомы, и следует следить за любыми неожиданными изменениями в состоянии своего здоровья.

Если появляются признаки коронавируса или тэст показал положительный результат, рекомендуется оставаться дома и по возможности избегать контактов в течение пяти дней. Если появляются симптомы «Пиролы», важно своевременно обратиться за медицинской помощью и принять меры по предотвращению распространения инфекции.

В каких странах мира зафиксирована «Пирола»:

— США;

— Израиль;

— Канада;

— Дания;

— Великобритания;

— Южная Африка;

— Швеция;

— Норвегия;

— Швейцария;

— Таиланд.

Медики опасаются, что вскоре штамм «Пирола» распространится по всему миру на фоне уменьшения объемов тестирования и надзора за коронавиурсом.

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