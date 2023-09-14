На популярном египетском курорте акула снова напала на человека

Главное: Акула напала на женщину в Египте. Рана оказалась глубокой, и врачам пришлось ампутировать женщине руку, сообщают местные СМИ.

Детали: На египетском курорте Даха в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха акула напала на женщину. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Cairo24.

Министерство окружающей среды страны уточнило, что девушка — гражданка Египта, ей оказали всю необходимую помощь.

«Женщина получила травмы, но врачам удалось стабилизировать ее состояние, она находится под наблюдением», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, египтянка плавала в зоне буйков, когда на нее набросилась хищница.

По словам очевидцев, акула была длиной около 3 м.

Сообщается, что на пляже запретили купаться. Несколько катеров обследуют прибрежную область — специалисты занимаются поисками акулы.

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