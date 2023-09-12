Часть Oдессы осталась без света

Главное: Сегодня часть жителей Одессы остались без света. Сегодня ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы на ряде районных электрических сетей.

Детали: В Одессе 12 сентября часть жителей остались без электроэнергии по техническим причинам. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Отмечается, что сегодня ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы в ряде районных электрических сетей.

— на Южной РЭС — с 09:00 до 17:00;

— на Центральной РЭС — с 08:00 до 19:00, но на Шота Руставели, 9, — с 09:00 до 17:00;

— на Северной РЭС — 06:00 до 22:00, но на Академика Панкратовой, 1-31а, Владимира Хавкина, 1-31, Круговая, 10б-58, — с 08:00 до 19:00.

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