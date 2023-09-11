Техно Механикус (Тау): Маск подтвердил рождение своего десятого ребенка

Главное: Илон Маск подтвердил рождение 10 ребенка, это - Техно Механикус (Тау) Маск от певицы Граймс.

Детали: Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребенка. Его назвали Техно Механикус Маск.

В биографии бизнесмена, фрагмент которой публикует The New York Times, сообщается, что Техно Механикус родился, еще когда Маск был в отношениях с канадской певицей Граймс, которая родила ему двух детей. По данным NYT, этот мальчик родился от суррогатной матери в июне 2022 года.

Официальное имя ребенка — Техно Механикус Маск, а его прозвище — Тау. Такое прозвище вероятно было навеяно «греческой буквой, обозначающей иррациональное число, равное удвоенному числу Пи», предполагает биограф Маска.

Граймс в Твиттере прокомментировала опубликованное фото Маска с детьми.

«Скажи Илону, чтобы позволил мне увидеть моего сына, или, пожалуйста, ответил моему адвокату. До этого момента мне даже не позволили увидеть фото этих детей, несмотря на ситуацию, которая полностью разорвала мою семью», - написала она.

Позже девушка принесла извинения за такой твит.

Справка. Граймс и Маск расстались в 2022 году. Всего у Маска 10 признанных биологических детей от трех разных женщин.