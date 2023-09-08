В ГУР рассказали, когда в России может начаться новая волна мобилизации

Главное: По информации украинской разведки, в России может быть объявлена новая волна мобилизации. Кремль пытается пополнять войска любыми способами, один из методов — это вербовка наемников за границей.

Детали: Новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия на территории России не прекращались даже после завершения так называемой частичной мобилизации, а на оккупированных территориях Украины речь идет о «тотальном характере мобилизации».

«Да, один из сценариев — это новая волна публичной мобилизации, которая может быть. И рассматриваемый сценарий — конец сентября. Это соответствует действительности», — сказал Юсов.

По словам разведчика, Кремль пытается пополнять войска любыми способами, один из методов — это вербовка наемников за границей, преимущественно среди стран постсоветского пространства.

Юсов также прокомментировал задержание на Кубе лиц, вербовавших на войну против Украины боевиков.

«Кубинские власти трудно назвать антагонистом в Россию, исторически понятно, почему. То есть насколько нужно было быть бездарными деятелями, чтобы спровоцировать столь жесткую официальную реакцию», — добавил он.

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