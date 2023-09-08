В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России

Главное: Украинские школьники на уроках истории будут изучать войну с РФ. В учебники добавят соответствующий раздел.

Детали: В школьные учебники по истории добавят новый раздел. Школьники будут изучать полномасштабную войну России против Украины. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Мне кажется, что важно уже начать добавлять информацию о полномасштабной войне и защите нашей страны, смелости украинцев для того, что старшеклассники не брали эту информацию с TikTok», — сказал министр.

Он отметил, что сроки, когда в школьных учебниках по истории появится глава о полномасштабной войне, зависит от Министерства образования и науки. Но, по мнению Федорова, это следует делать срочно, особенно в условиях распространения российской пропаганды.

«Это нужно срочно. Этот вопрос нужно решать до нового года, больше времени у нас нет», — добавил Федоров.

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