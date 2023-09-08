В Украине «накрылся» еще один банк

Главное: В Украине закрылся «Укрбудинвестбанк». Признан неплатежеспособным.

Детали: В Украине одним банком стало меньше. Об этом сообщает НБУ.

Финансовый регулятор поведал, что накануне, в четверг, 7 сентября, отнес АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» («Укрбудинвестбанк») к категории неплатежеспособных.

Информируется, что его доля составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября.

Подчеркивается, что принятое решение не влияет на стабильность банковского сектора нашей страны.

Оно было принято в связи с ростом рисков по выполнению банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

Сам банк был отнесен к категории проблемных 4 августа, так как не выполнил решение НБУ об ограничении отдельных видов операций.

Говоорится, что со дня отнесения «Укрбудинвестбанка» к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Уточняется, что на 1 января ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.

Ожидается, что вкладчики банка получат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Всего возможная сумма выплат составляет 606 миллионов гривен. Во время войны гражданам выплачивается вся сумма вклада.

На данный момент в нашей стране осталось 63 платежеспособных банка.

Напомним, что с начала года обанкротились уже четыре банка – «Айбокс Банк», «Форвард», «Конкорд» и «Укрбудинвестбанк».

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