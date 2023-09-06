Акулы напали на россиян в Тихом океане

Главное: В Тихом океане на экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way напали акулы. Путешественников пришлось эвакуировать.

Детали: У берегов Австралии в Тихом океане произошло нападение акул на кругосветную экспедицию, в которой находились россияне. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил российский «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Томского областного отделения Российского географического общества Юлию Калюжну.

По ее словам, акулы атаковали в Коралловом море катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского отделения Российского географического общества «По дороге российских кругосветных мореплавателей».

После нападения акул катамаран начал тонуть. Экипаж вовремя подал сигнал SOS. На помощь откликнулись сотрудники Австралийского управления безопасности. На борту катамарана находились три человека: руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан тримарана Станислав Березкин и француз по имени Винсент. Никто из них в результате ЧП не пострадал.

Катамаран потерян — он затонул в море. Несмотря на потерю судна, экспедиция будет продолжена в составе Ковалевского и Березкина. Француз останется в Австралии.

В марте парусный надувной тримаран Russian Ocean Way вышел из залива Консепсьон и направился к северо-западу на остров Пасхи через Тихий океан. На борту находились Ковалевский, Березкин и матрос Егор Музылеев с собакой Пасокой.

16 марта разорвало руль, судно потеряло управление, при этом погодные условия все ухудшались. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран без людей привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

После этого Ковалевский и Березкин прибыли на остров Пасхи, где провели ревизию катамарана россиянина Дмитрия Трубицына, на котором он восемь лет назад переплыл на остров из Америки. Судно получило новое название — Russian Ocean Way — TION. Путешественники закупили оборудование и приступили к подготовке к продолжению экспедиции.

К экипажу присоединились российский Андрей Черепанов, а также чилийский дайверы и подводный фотограф Калеб Хара Гарате. 25 апреля кругосветные путешественники вышли в Тихий океан на новом судне. Позже Черепанов и чилиец вышли из числа участников экспедиции, но к ним присоединился Винсент.

Экспедиция предусматривала посещение Французской Полинезии, Таити, острова Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.

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