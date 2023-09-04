В Одессе ребенок выпал с восьмого этажа и выжил

Главное: В Одессе ребенок выжил, выпав из окна восьмого этажа. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

Детали: В Одессе маленький ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

Девочку одного года и одиннадцати месяцев госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

По данным полиции, ребенка вместе с четырехлетним братиком мать на время привезла к бабушке. По ее словам, она ненадолго оставила самих внуков и пошла в магазин.

За это время девочка, вероятно, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

В полиции добавили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не состояла. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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