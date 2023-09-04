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Новости > Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов

Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов

Агата Кловская
04.09.23 15:51
233
Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов

Главное: Алексей Резников озвучил изменения в работе военкоматов. По его словам, сейчас ведется работа по росту уровня цифровизации в территориальных центрах комплектования и борьба с коррупцией.

Детали: Министр обороны Алексей Резников заявил, что в территориальных центрах комплектования вырастет уровень цифровизации. Также власти работают над решением вопросов с коррупцией. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам Резникова, кадровые решения в военкоматах — это ответственность командования ВСУ, а задача Минобороны — обеспечить технологическую работу.

«Главная задача — это цифра, больше цифры в каждый, как говорится, кабинет, над тем работает мой заместитель Виталий Дейнега и мы ожидаем, что где-то внутри осени, плюс-минус, мы выйдем на существенное улучшение», — отметил министр.

Резников добавил, что Центры комплектации для обычного человека выглядят как адские круги, очереди, издевательства и коррупция — «потому что вы стоите в очереди и кто-то кого-то побуждает».

«Для того чтобы минимизировать все эти истории, встала задача уменьшить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, переложить их в цифру, чтобы все было комфортно», — рассказал он.

По словам министра, для этого Минобороны ввело систему Обериг, софт уже передали в ТЦК и внедряется уже полтора года.

Вместе с тем, по всей Украине большой массив бумаг, который нужно оцифровать. Там остались сотни тысяч документов, но меньше и почти все по большим городам. По маленьким городам уже почти все оцифровали, обеспечили рабочие места, компьютеры. Также министр отметил, что обмен данными осуществляется с Минюстом и Минсоцполитики.

Как отметил Резников, еще одной проблемой является нарушения ТЦК в случае попытки избежать мобилизации определенных лиц. Речь идет о фейковой инвалидности или непригодности. Сам военком, который подвержен коррупции, не может это сделать — только с врачом или врачами, входящими в ВЛК.

«Мы наработаем много решений, мы сделали несколько новых постановлений правительства, изменили приказы министра обороны на 200 страниц, мы провели тестирование, сделали приказы Главкома, некоторые законопроекты, сейчас будут указы, большой пакет нормативно-правовых актов, минимизирующих возможности злоупотреблений по линии ВЛК. А также упростит жизнь людям, в зависимости от того, это военнослужащий, раненый ли это гражданский человек», — рассказал министр.

В тему: Стало известно, сколько Украина ежедневно тратит на войну.

Тэги: общество, военкомат, Алексей Резников, изменения, новости Украины

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