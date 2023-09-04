Экстрадиция военнообязанных мужчин в Украину: депутат раскрыл механизм

Главное: В Раде пояснили, по какому механизму хотят проводить экстрадицию мужчин. Необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство.

Детали: В ВРУ пояснили, по какому механизму хотят проводить экстрадицию военнообязанных мужчин в Украину. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

«Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопросы к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, будут сообщать о подозрении», ‒ сказал Вениславский.

Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Также, по словам Вениславского, использование поддельных справок о непригодности ‒ это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.