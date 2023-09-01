Мрія: презентовано новое образовательное приложение для украинских учеников

Главное: Зеленский презентовал государственное образовательное приложение «Мрія». Ее задача - помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

Детали: Владимир Зеленский на 1 сентября презентовал новое государственное образовательное приложение «Мрія». Говорит, оно будет полезно всем ученикам: которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом.

Задача приложения «Мрія» помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

Пилотный проект планируют внедрить в школы до декабря, а потом расширить на детские сады, учителей, родителей.

В приложении «Мрія» будет:

— встроенная библиотека учебных материалов, при том рекомендоваться материалы будут индивидуально для каждого;

— раздел «Портфолио», где указаны разные достижения ученика;

— возможность отслеживать успехи и развитие ребенка, на основании неких алгоритмов, а не оценок;

— расписание различных занятий;

— удостоверение ребенка — Мрия ID;

— возможность для родителей убедиться, что ребенок в укрытии, если объявлена тревога;

— чат между учителями и родителями;

— образовательные материалы и курсы для учителей;

Также заявлено, что «Мрія» должна максимально убрать заполнение бумаг учителями.