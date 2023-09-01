В Европе наконец-то начали запрещать электросамокаты

Главное: В Париже запретили аренду электросамокатов. Город стал первой европейской столицей, который пошел на этот долгожданный шаг.

Детали: Хорошая новость пришла из Парижа. Местные власти с 1 сентября наконец-то запретили аренду электросамокатов на улице через приложение.

Так, мэрия города приняла решение не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду электросамокаты.

Французская столица стала первым европейским городом, где вводится запрет на использование этого вида транспорта.

Известно, что часть самокатов после обслуживания и ремонта отправится в другие города страны, а остальные отвезут в Германию, Польшу, Великобританию и Израиль.

Стоит добавить, что запрет был принят по итогам референдума (состоялся 2 апреля), в котором участвовали более ста тысяч парижан. Против надоевших всем электросамокатов выступили сразу 90% из тех, кто голосовал.

Отметим, что в прошлом году в Париже было совершено около четырехсот тысяч поездок на электросамокатах, а в авариях с ними пострадали 459 человек.

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