Астрономы раскусили хитрую космическую загадку

Главное: Астрономы разгадали тайну пульсара J1023. Он расположен в 4,5 тысячах световых лет от Земли.

Детали: Астрономы из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби сделали интересное открытие. Об этом пишет издание Astronomy & Astrophysics.

Сообщается, что ученые разгадали странное поведение пульсара J1023, который расположен в 4,5 тысячах световых лет от Земли.

Как оказалось, данный объект вытягивает материю из ближайшей звезды и выбрасывает это вещество в космос.

Поясняется, что пульсар – это быстро вращающуюся нейтронная звезда. Как и все нейтронные звезды, пульсары рождаются после гибели массивных звезд, исчерпавших запасы своего топлива.

В публикации сказано, что эксперты стали свидетелями необычных космических событий, когда пульсар J1023 запускал в межзвездное пространство огромное количество материи через короткие промежутки времени, измеряемые десятками секунд.

Специалисты наблюдали за пульсаром с помощью двенадцати космических и наземных телескопов.

Выяснилось, что J1023 постоянно переключается между активным и пассивным режимами из-за взаимодействия между высокоэнергетическими потоками частиц, исходящими от мертвой звезды, и материей, которую объект постоянно притягивает своим мощным гравитационным полем.

В отчете говорится: «Пока пульсар «питается» веществом соседней звезды, он на время затухает, а затем активируется, выбрасывая излишки материи в открытый космос. Переключение режимов нейтронной звезды может занимать от нескольких секунд до нескольких минут».

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