Госдолг Украины вырос на 4 млрд долларов

Главное: Госдолг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов и установил рекорд.

Детали: Госдолг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов до 132,92 млрд долларов и установил таким образом новый исторический рекорд, сообщает Министерство финансов.

«В течение июля 2023 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 млрд долларов», — заявляет Минфин.

При этом собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов.

В том числе внешний госдолг — 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний — 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов.