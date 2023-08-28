В Гондурасе мэр одного из городов погорел… на перевозке кокаинов

Главное: В Гондурасе задержали мэра города Брус-Лагуна Уилмера Маноло. Чиновник занимался перевозкой кокаина.

Детали: Необычный скандал вспыхнул в Гондурасе. Тут задержали мэра города Брус-Лагуна Уилмера Маноло, которого прокуратура обвиняет в перевозке тридцати тонн гидрохлорида кокаина.

Преступная деятельность чиновника длилась пять лет.

Его задержали в ходе преследования трех преступных группировок, с 2018-го года транспортировавших наркотики из стран Южной Америки воздушным путем.

Всего преступники перевезли более девяноста тонн кокаина.

Сообщается, что задержанному инкриминируют не менее пятнадцати случаев, когда тот получал партии наркотиков на быстроходных судах из Колумбии.

Подчеркивается, что чиновник начал перевозить наркотики более пятнадцати лет назад, а последние восемь лет действовал самостоятельно.

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