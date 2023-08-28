Синоптики рассказали украинцам, станет ли завтра легче дышать

Главное: В Украине сохраняется жара. Но кое-где пройдут дожди.

Детали: Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине во вторник, 29 августа. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что ночью в Сумской, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

При этом на остальной территории страны должно быть без осадков.

Специалисты отмечают, что ночью в среднем будет плюс 16-21, а на юге до 25 тепла.

Днем прогнозируют до плюс 30-35.

В Киеве завтра ночью будет 19-21 тепла, а днем плюс 32-34. Должно быть облачно, но без осадков.

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