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Новости > Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні

Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні

Автор: «Фраза»
24.08.23 16:11
260
Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні

Відомий український фешн-консультант та бойфренд дочки бізнесмена Бориса Кауфмана Дмитро Глущак за 20 тис. Доларів купив в одеському військкоматі білий військовий квиток, щоб виїхати за кордон та насолоджується життям в Європі, хоча хлопці його віку мали б бути на передовій як мінімум з початку повномасштабного вторгнення РФ та захищати Батьківщину від російського агресора зі броєю в руках.

32-річний Глущак вирішив, що краще пересидіти війну у теплій Європі, подалі від війни та вибухів, в той час коли українці щодня гинуть на фронті за майбутнє української держави.

З його сторінки в Instagram відомо, що під час війни він був у Лондоні, у Чорногорії, та інших європейських країна, де нема війни. Останній раз Глущак виїхав за кордон 13 серпня через пункт пропуску Старокозаче в Одеській області. Виглядає достатньо дивно, чому йому без проблем дали виїхати з країни під час війни.

Схожих кейсів багато і цим нікого особливо не здивуєш, якби не одне але. Глущак - майбутній зять Кауфмана.

Повідомляють, що Глущак зробив собі «білий квиток», щоб ні в чому собі не відмовляти, особливо в житті за кордоном. Авжеж, вільні виїзди з країни, в якій йде війна, подорожі, відпочинок, накраще європейське шампанське - далеко не весь перелік можливостей Глущака з цим документом.

Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров’я. Хоча як видно з його сторінки в Instagram, хлопець веде активне життя в Європі, займається спортом, тому про якісь його хвороби говорити не доводиться.

Як відомо, щоб зробити собі білий квиток, Глущак заплатив 20 тисяч доларів. Документ він отримав через скандального ексвійськкома Одещини Євгена Борисова, якого ДБР підозрює в корупції та незаконному збагаченні майже на 200 млн гривень. Нагадаємо, що за час війни Борисов обзавівся елітним майном. Тільки одна вілла, куплена в Іспанії та зареєстрована на його матір, коштує 3,7 мільйона євро. А ще елітні автомобілі і решта коштовних обʼєктів за кордоном. ДБР встановлило не лише факти незаконного збагачення ексвійськкома, а й канали незаконного виїзду за кордон, які організував Борисов. Зрештою, скандальний військком знаходиться під вартою в СІЗО, а Глущак продовжує комфортно жити в Європі, подоружуючи та відпочиваючи з шиком, знімаючи відосіки свого активного відпочинку. 

Він активно веде Instagram і публікує чимало спільних фото та відео з дочкою Кауфмана Марією. Судячи з фото, пара часто відпочиває в Європі та очевидно скоро зіграє весілля і навряд чи воно відбудеться в Україні. Тим не менше, маючи такого впливого майбутнього тестя, як Кауфман, можна ні в чому собі не відмовляти. Очевидно, що «білий квиток» не обійшовся без його допомоги, якого НАБУ підозрює у створенні злочинної організації та підкупі одеських чиновників задля власної вигоди.

Очевидно, що на тлі цієї історії, ДБР мало б спрацювати на випередження, вилучити незаконний квиток, притягнути винних до справедливої відповідальності, а Глущаку вручити повістку, щоб проявив себе не в «батальоні Європа», як він це демонструє, а у боях з ворогом, адже на війну ніхто не чекав - айтішник ти чи бариста, музикант чи дизайнер, у всіх одна мета - захистити державу, бо доля неньки вирішується тут і зараз, на полі бою, в Україні.

Тэги: общество

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