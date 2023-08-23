Один из американских городков остался без электричества по весьма необычной причине

Главное: В американском городке Сэйревилль произошло необычное ЧП. Тут электричество исчезло из-за мертвой рыбы.

Детали: Очень необычное ЧП произошло в американском городке Сэйревилль (штат Нью-Джерси). О нем поведала местная полиция.

Тут исчезло электричество из-за мертвой рыбы.

Сообщается, что прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе.

Предполагается, что ее уронила пролетавшая птица.

В итоге были обесточены две тысячи жителей.

Впрочем, со временем электричество в городке было восстановлено.

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