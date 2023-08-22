На Буковине верующие УПЦ передали автомобиль для нужд ВСУ

Главное: На Буковине прихожане храма Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Креста Господня и жители села Молодея приобрели четвертый автомобиль для нужд ВСУ.

Освящение автомобиля совершил настоятель храма протоиерей Илья Беженарь.

Священник просил Бога, чтобы Он приставил к этой машине Ангела Хранителя, чтобы машина послужила воинам, и чтобы они вернулись на ней живы домой.

Перед отправкой автомобиль загрузили гуманитарной помощью.