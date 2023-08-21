Потребление электричества в Украине снова зашкаливало

Главное: В Украине выросло потребление электричества. Причина – жара.

Детали: В минувшее воскресенье, 20 августа, в Украине был зафиксирован новый максимум потребления электроэнергии в выходной день. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что максимум потребления был на 0,3% больше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован 5 августа.

Отмечается: «Потребление было, как и температура, аномально высоким: в субботу, 19 августа, уровень потребления был выше на 5%, чем в предыдущую субботу 12 августа, а вчерашний показатель превысил прошлое воскресенье на 10%».

Поясняется, что действием защиты отключались на короткий промежуток времени, без обесточивания потребителей, три высоковольтные линии в Запорожской, Днепропетровской, Черниговской областях.

В то же время новые обстрелы россиян повредили сети в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской области. Восстановление питания происходит при безопасности ситуации с разрешением военных.

Также стало известно, что из-за непогоды были обесточены 18 населенных пунктов в Черниговской области.

Кроме этого, по другим причинам обесточенными к утру понедельника, 21 августа, оставались 450 населенных пунктов.

Ремонтные работы на объектах генерации продолжается. С аварийного ремонта в работу вернулся один из блоков теплоэлектростанций.

Резюмируется, что сейчас производится импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 518 МВт. Экспорт не ведется.

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