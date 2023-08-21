В Украине появится новый полицейский орган

Главное: В Украине появится военная полиция. Стало известно, для чего она нужна.

Детали: Военная полиция появится в Украине. Об этом информирует министерство обороны нашей страны.

Отмечается, что сейчас соответствующий законопроект проходит процедуру согласования в соответствующих государственных органах.

Ожидается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в структуры министерства обороны, а создадут ее на основе военной службы правопорядка, которая сейчас существует в структуре ВСУ.

Сообщается также, что в военную полицию перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

На новый орган хотят возложить следующие задачи:

- предупреждение, выявление, прекращение военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов;

- оперативно-розыскная деятельность;

- специальная превенция в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

- обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ;

- защита прав военнослужащих;

- защита государственного имущества;

- исполнение наказаний.

Резюмируетсыя, что военная полиция создается так, чтобы она была совместима с соответствующими структурами в государствах-членах НАТО.

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