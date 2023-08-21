В Украине появится новый полицейский орган

Главное: В Украине появится военная полиция. Стало известно, для чего она нужна.
Детали: Военная полиция появится в Украине. Об этом информирует министерство обороны нашей страны.
Отмечается, что сейчас соответствующий законопроект проходит процедуру согласования в соответствующих государственных органах.
Ожидается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в структуры министерства обороны, а создадут ее на основе военной службы правопорядка, которая сейчас существует в структуре ВСУ.
Сообщается также, что в военную полицию перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.
На новый орган хотят возложить следующие задачи:
- предупреждение, выявление, прекращение военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;
- обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Резюмируетсыя, что военная полиция создается так, чтобы она была совместима с соответствующими структурами в государствах-членах НАТО.
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