Беспилотник едва не упал на дом известной российской пропагандистки

Главное: Сбитый беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян. В Истринском районе Московской области.

Детали: Утром понедельника, 21 августа, министерство обороны России сообщило о двух сбитых в Подмосковье БПЛА. В атаке обвиняют Украину.

Отмечается, что один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, а второй сбили над территорией Истринского района.

При этом известная российская пропагандистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что сбитый в Истринском районе дрон упал на соседней улице рядом с ее домом.

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