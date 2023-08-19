Джошуа Мапонг: блогер из Африки взорвал Сеть, заявив о необходимости убийства американского доллара

Главное: В Сети завирусилось заявления популярного в Зимбабве блогера Джошуа Мапонга. Он потребовал, чтобы США платили на африканские товары не долларом, а золотом.

Детали: Заявления самого популярного в Зимбабве блогера и предпринимателя Джошуа Мапонга завирусилось в Африке, широко распространилось в Латинской Америке и Индии и добралось до Европы:

Цитата: «БРИКС — это хорошо! Убей американский доллар. Ты приходишь ко мне, желая купить золото, и даешь мне эти бумажки.

И тогда вы называете это сделкой? Нет! Экономика теперь работает на неправильной идее Никсона, который перевел американский доллар с золотой основы на бумажную.

Так что американцам не нужен залог для их экономики. Все, что им нужно, это пойти к копировальному аппарату и скопировать еще бумаги. Сейчас в Зимбабве наступает момент, когда все золото, украденное европейцами, вернется в Африку. И как? Если мы продадим вам нашу кукурузу, наши цветы, наш уголь — нам не нужны чертовы бумажные деньги на нашем счету. Пусть платят золотом! Получите его из своих запасов в Лондоне, в Лиссабоне, в Нью-Йорке, во Франкфурте. Вам нужны железные руды и марганец? Нам нужен слиток».