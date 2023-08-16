Украинские беженцы не спешат возвращаться домой

Главное: Не все беженцы спешат возвращаться в Украину. Стало известно о масштабах проблемы.

Детали: Ситуация с украинскими беженцами во время войны остается сложной. О масштабах проблемы сообщат «Опендатабот».

Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года из нашей страны выехало 8,2 миллиона граждан, а въехало — 7,97 миллиона человек.

Информируется: «С начала полномасштабной войны разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 миллиона человек. Большая часть из них, 2,4 миллиона людей, являются гражданами Украины, остальные это иностранцы».

Примечательно, что в марте и апреле 2023-го года количество украинцев, вернувшихся на родину, превышало количество выезжавших, однако с мая ситуация изменилась в противоположную сторону (как раз в период начала летних отпусков).

Говорится, что в первом полугодии доля граждан, которые покинули Украину и не вернулись, составила 3%. В течение первых шести месяцев 2022-го года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года это было 13,6%.

Интересно, что иностранцев за первое полугодие въехало больше, чем выехало на 12,2 тысячи человек. Данная тенденция наблюдается ежемесячно с февраля этого года.

Сообщается, что за полтора года государственные границы нашей страны пересекли 50 миллионов раз, из них покинули Украину 26,36 миллиона человек, а въехали 23,66 миллиона людей.

Резюмируется, что данные были получены от Госпогранслужбы о лицах, которые официально пересекли границу нашей страны, значительно отличаются от показателей ООН, где говорят о 6,24 миллионах беженцев.

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